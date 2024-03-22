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22 Mart 2024 22:20 - Güncelleme : 22 Mart 2024 22:23

Antalya’da büyükşehir belediye başkan adayı tarafını seçerek çekildi!

Antalya'da AP Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç adaylıktan çekildi. Koç, Muhittin Böcek'i destekleyeceğini söyledi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’da büyükşehir belediye başkan adayı tarafını seçerek çekildi!

Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, adaylıktan çekildiğini ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek'i destekleme kararı aldığını açıkladı. Koç, düzenlediği toplantıda, "Antalya’mız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“ANTALYA’MIZ İÇİN ÇEKİLDİM”

Geçtiğimiz genel seçimlerde ATA ittifakı olarak kendilerine gönül veren seçmenlerle birlikte bir başarıya imza attıklarını söyleyen Osman Koç, "Bu süreçte ATA ittifakının kurulmasında büyük emeği geçen, ATA ittifakına önderlik yapan Türk İttifakı Partisi Genel Başkanımız Sayın Mehmet Sağlam’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ittifakı Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Sağlam Bey’in Antalya’mızda, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde, mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’i destek açıklamasının ardından bizler de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’i desteklemek adına, Antalya’mız için, devletimiz için, memleketimiz için, siz değerli hemşehrilerimiz için, Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adaylığından çekilmiş bulunmaktayım. Antalya’mız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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