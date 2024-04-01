Antalya'da ipi göğüsleyen CHP'nin adayı Muhittin Böcek'ten iddialı çıkış

01 Nisan 2024 01:47 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:49

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde demokrasi şöleni yaşarken Antalya'da da mevcut belediye başkanı Muhittin Böcek, seçimi resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamladı.

Antalya’da başarılı bir sonuç almasının ardından binlerce partili, Karaoğlan Parkı içindeki Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı önündeki alanda bir araya geldi. Binlerce vatandaş, sloganlarla Muhittin Böcek'e, kesin olmayan sonuçlara göre Muratpaşa Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Cem Kotan, Aksu Belediye Başkanlığı'na seçilen İsa Akdemir'de destek oldu.

'Muhittin Başkan' sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Böcek, 19 ilçede 913 mahalledeki vatandaşlarına teşekkürlerini iletti.

"KİMSEYİ AYRIŞTIRMADIK"

"Çalmadan, çırpmadan önce Allah’ıma sonra halkıma hesap vererek bugünlere geldim" diyen Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hepinizin herkesin başkanı olmaktan biran bile ayrılmayacağım. 19 ilçenin kesin olmayan sonucuna göre 14 ilçe belediyeyi de aldık. Antalya’da rekor kırmaya devam edeceğiz. Birileri balkonda konuşmalar yapıyordu. Bize yuh yakışmaz. Antalyalılar olarak insanların doğduğu yerde değil doyduğu yer olarak herkesi Antalyalı olarak kabul ettik. Kimseyi ötekileştirmedik ayrıştırmadık. Bütün Antalyalıların belediye başkanı olacağımı söyledim. Herkesin başkanını bize siz verdiniz siz.

"ÖZGÜRCE YAŞAM DEVAM EDECEK"

Antalyalıların kendilerini bağrına söyeleyen Böcek, "Bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan halkımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Seçimleri Antalya’da demokrasi kazanmıştır. Seçim sürecinde siyasi partilerin adayları oldu, hepsi meydanlarda kaldı. Bugün itibariyle o seçim meydanlarındaki yarışlar tamamlanmıştır. Antalya, cumhuriyeti, milli bayramları kutlamaya devam edecektir. Herkes ibadetlerini yapacak, özgürce yaşamaya devam edecek.

Hiç kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde festivalleri yapacağız. Altın Portakal’ı siyasete alet etiler. 60. Altın Portakal’ı yine biz yapacağız. Sizlerle birlikte yapacağız. Bugün itibariyle ilçelerimizde köylülerimizin dertleriyle dertleneceğiz. Mazotu 6 liradan 40 liraya, 22 senedir otoban diyenlere Antalya dersini vermiştir. 19 ilçede 19 belediye başkanını kendi partimizin belediye başkanı gibi göreceğiz. Azimle gururla beş yıl daha çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.