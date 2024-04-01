Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Ardahan Çıldır’da seçim sonuçları partileri çıldırttı! 2 partiden de itiraz geldi
01 Nisan 2024 03:11 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 03:16

Ardahan Çıldır’da seçim sonuçları partileri çıldırttı! 2 partiden de itiraz geldi

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde sürpriz gelişme yaşandı Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 2 parti aynı sayıda ol aldı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Ardahan Çıldır’da seçim sonuçları partileri çıldırttı! 2 partiden de itiraz geldi

2024 Mahalli İdareler Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre adaylar belli oluyor.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde seçimlerde nadir görülen bir olay yaşandı. Çıldır ilçesinde 1964 seçmen oy kullandı. Sandıkların %100 açıldı ama CHP ve AK Parti adayı sandıktan 452 oy aldı. İki parti de aynı oy almasına rağmen %28,73 CHP adayı Nurettin Aygün seçimi kazanmış gibi görünüyor.

AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu’da %28,73 oy aldı. İki partide oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu.

 

Kaynak: TGRT Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...