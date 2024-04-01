Ardahan Çıldır’da seçim sonuçları partileri çıldırttı! 2 partiden de itiraz geldi

01 Nisan 2024 03:11 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 03:16

2024 Mahalli İdareler Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre adaylar belli oluyor.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde seçimlerde nadir görülen bir olay yaşandı. Çıldır ilçesinde 1964 seçmen oy kullandı. Sandıkların %100 açıldı ama CHP ve AK Parti adayı sandıktan 452 oy aldı. İki parti de aynı oy almasına rağmen %28,73 CHP adayı Nurettin Aygün seçimi kazanmış gibi görünüyor.

AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu’da %28,73 oy aldı. İki partide oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu.