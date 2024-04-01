Arnavutköy’deki muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı 

01 Nisan 2024 04:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 04:14

Türkiye yerel seçim için sandık başına gitti. Mahalle muhtarlarının da kıyasıya yarıştığı seçimde kavgalar ise demokrasi gününe damga vurdu. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi Koca Yusuf Caddesi’nde meydana gelen muhtarlık kavgasında akraba oldukları öne sürülen iki aileden bir tarafın eski muhtar Ahmet Güleryüz’ü desteklediği, diğer tarafın ise seçimlerde birinci olan ve muhtar seçilen Murat Tepe’yi desteklediği öğrenildi.

SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Seçimin ardından okulda ateşlenen kavga sokağa taşındı. Çıkan kavga silahlı çatışmaya döndü. Silahtan çıkan kurşunlar Mahmut Dizman (32) ve yoldan geçtiği öne sürülen Mustafa Arslan kurşunların hedefi oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı caddede incelemelerde bulundu. Silahlı çatışma anları cep telefonu kamerasında, görüntülerde sokakta iki grubun sağa sola koşuştuğu ve çok sayıda silah sesinin duyulduğu ve yerde yatan iki yaralının olduğu görülüyor.

Polisin kavgayla ilgili soruşturması devam ediyor.