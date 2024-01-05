Aylin Kotil kimdir? CHP Şişli Belediye Başkan aday adayı Aylin Kotil kaç yaşında, nereli?

05 Ocak 2024 11:06 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:07

Aylin Kotil kimdir, aday mı soruları 2024 yerel seçimlerine kısa süre kala araştırılan konular arasında yer aldı. Babası Necdet Kotil, annesi Christina Kotil olan Aylin Kotil, eski İstanbul belediye başkanlarından Aytekin Kotil'in yeğenidir. Aylin Kotil kimdir, aday mı? CHP Şişli Belediye Başkan aday adayı Aylin Kotil nereli, kaç yaşında? Aylin Kotil'in eşi kim? Mustafa Sarıgül'le mi evliydi? Aylin Kotil'in babası kimdir?

AYLİN KOTİL KİMDİR?

Aylin Kotil, 31 Mart 1970 tarihinde İstanbul'un Cihangir semtinde dünyaya geldi. Ailesinin kökeni Rize'nin Gündoğdu beldesine dayanan Kotil'in babası Necdet Kotil, 1964 yılında Batı Almanya'ya giderek orada çalışmaya başlamış ve Aylin Kotil'in annesi Christina ile tanışarak Türkiye'ye döndüler. Aylin Kotil, bu evlilikten dünyaya geldi.

Aylin Kotil, Bakırköy Pilot Cengiz Topel İlkokulu'nu tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde almıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine ABD Strayer Üniversitesi'nde devam eden Kotil, burada yüksek lisansını tamamlamış ve ABD'deki Capella Üniversitesi'nde doktorasına başlamıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi'nde dinler tarihi ve Osmanlı Tarihi dersleri almıştır.

Eğitimdeki birikimiyle 1996 yılında Ataköy Eğitim Merkezi'ni kurarak çocuk eğitimi üzerine çalışmalar yürüttü.

AYLİN KOTİL ADAY MI?

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Kotil, 2024 yerel seçimlerinde CHP Şişli Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı.