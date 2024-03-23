Babacan: Kira ödeyen emekliler temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

23 Mart 2024 00:16 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:18

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalarına Kırşehir'de devam etti. Cacabey Camisi'nde cuma namazını kılan Babacan, daha sonra Cacabey Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 16 milyon emeklinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Emeklilerin Türkiye'nin pek çok yerinde temel gıda ihtiyaçlarının temininde dahi büyük sıkıntıya düştüğünü öne süren Babacan, "Bugün Türkiye'de eğer emeklimizin oturduğu ev kendinin değilse kira ödüyorsa artık temel gıda ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi mümkün değil. Daha önce bizim dönemde yaptığımız gibi TÜİK gerçek enflasyonu açıklıyor olsaydı ve emeklilerimiz de bu gerçek enflasyon oranında maaş zamlarını alabilselerdi bugün bu kadar büyük bir feryat olmayacaktı." diye konuştu.

DEVLET YÖNETİMİ EMANETTİR

Babacan, son seçimlerin ardından Merkez Bankasının faiz artışı kararları aldığına değinerek, dün de 9. kez artış yapıldığını belirtti. Devlet yönetiminin emanet olduğunu vurgulayan Babacan, "Devlet yönetimi emanettir, kimsenin malı mülkü değildir. Vatandaşlarımızın sandıkta belirli bir süre için emanet ettikleri bir görevdir. Vatandaşlarımız 5 yıllığına bu görevi devleti yönetenlere emanet ediyor. Ne demek? Devlet malıyla kendi malını karıştırmamak demek." ifadelerini kullandı.

Babacan, daha sonra seçim otobüsüyle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.