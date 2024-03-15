Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir TGRT Haber'e konuştu: Bu seçimde rekor bekliyoruz

15 Mart 2024 16:50 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:01

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Artık 15 güne yakın bir zaman kaldı seçime. Hamdolsun Bağcılar'da atmosfer çok güzel. İnşallah bu seçimde bir rekor bekliyoruz. İstanbul'un muradına ermesi için de en büyük gücü vermiş olacak.

Bağcılar'ın sosyal, kültürel, sportif alanlarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Vaatlerimiz arasında 'Bağcılar'a deniz getireceğiz' diye bir esprimiz olmuştu. Bağcılarımızı denizle buluşturacağız. Kilyos'ta bakanlığımızla birlikte organize ettiğimiz bir deniz kampını gençlerimizle günübirlik buluşturacağız. Bir de kadınlara özel deniz kampı üzerinde çalışıyoruz Spor Bakanlığımızla. Kefken Gençlik Kampı'nın hemen yanında, arka tarafında kadınların iki gün kalabilecekleri deniz kampını önümüzdeki dönem Bağcılar'a kazandırmış olacağız.

Yeşil alan miktarımızı oldukça artırıyoruz. 3 sene içinde yeşil alanlarımız yüzde 40 artmış olacak. Millet bahçelerimiz devam ediyor. Bir ay içinde bir millet bahçesini açacağız. Yapımı devam eden 20'nin üzerinde parkımız var. 32 yeni park vadettik yeni dönemde. Yeşil alan noktasında ilçemizi zenginleştiriyoruz.

Kültür merkezleri, gençlik merkezleri, kadın aile merkezi, kadın iş birliği merkezi yine yeni dönemde Bağcılar'a kazandırılacak. Spor alanlarımızın sayısını artırıyoruz. 30 yeni mini futbol sahası, halı saha yapacağız.

2 MEYDANA METRO HATTI GELİYOR

Ulaşım alanında iki önemli bölgeye, Güneşli Meydan ve Çiftlik Meydan'ı da Murat başkanımızla birlikte metroyla buluşturacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz 21-22 aylık dönemde 11 bin civarında bağımsız bölümün ruhsatını verdik. Bu yapılar şu anda yükselmeye başladı. 3 bine yakın yapının da ruhsatı çıkmak üzere. Yine Murat Kurum başkanımızın bakanlığı döneminde özellikle 3 büyük bölgenin dönüşümünü başlatmıştık.

Belediye şirketimizle sürecin içindeyiz. 2 bölgede inşaat başladı, bir diğerinde de yakında başlayacak. Yarısı Bizden kampanyasıyla birlikte de Bağcılar'ın her tarafında, tüm sokaklarında ada bazlı dönüşümü inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız."

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