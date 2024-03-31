Bahçeli oyunu kullandı! Son görüntüsü şaşırttı...

31 Mart 2024 12:39 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Geçtiğimiz günlerde kolundaki sargıyla dikkatleri üzerine çeken Devlet Bahçeli'nin oy kullanırken verdiği görüntü izleyenleri şaşırttı.

MHP Genel Merkezi tarafından kolundaki sargıların incinme sonucu olduğu açıklanmıştı ancak yüzündeki morlukların neden olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli basın mensupları yeni yüzyılın ilk idare seçimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum. Partiye geçiyorum şimdi.

"TERS HAREKETE BAĞLI İNCİNME OLMUŞTUR"

17 Mart'ta Devlet Bahçeli'nin kolundaki sargıya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."