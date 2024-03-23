Bahçelievler Saadet Partili başkan adayına bıçaklı saldırı: Arbede çıktı

23 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:14

Bahçelievler'de seçim turları yapan Saadet Partisi başkan adayı Yaşar Avcı ve teşkilat mensupları saldırıya uğradı. Çıkan arbedede bir kişi bıçaklandı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Bahçelievler'de seçim çalışmalarında bulunan teşkilat üyelerinin bıçaklı saldırıya uğraması sonucu basın açıklaması yaptı.

İstanbul il başkanlığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Başkan adayı Yaşar Avcı ve bazı teşkilat mensuplarının dün seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada yaşanan olay aktarıldı.

Ziyaret sırasında, bazı kişilerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve teşkilat mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkarılmaya çalışılan arbedeye ve karışıklığa rağmen teşkilat mensuplarımızın sağduyusu sayesinde olay büyümeden atlatılsa da maalesef bir teşkilat mensubumuz bıçaklı saldırıya uğramıştır. Teşkilat mensubumuzun sağlık durumu gayet iyiyken saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve akşam üzeri gözaltına alınmışlardır."

Açıklamada, şüpheliler hakkındaki soruşturmanın partinin avukatlarınca takip edildiği bilgisi verilerek, belediye başkan adayı Avcı ve teşkilat mensuplarına "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Öte yandan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.K'nin ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı bildirildi.