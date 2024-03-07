Bakan Fidan ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Bakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan terörle mücadele ve PKK sorununu da gündeme getirdi. Ayrıntılar hazırlanıyor...