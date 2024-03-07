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07 Mart 2024 20:35 - Güncelleme : 07 Mart 2024 21:12

Bakan Fidan ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Son Dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret çerçevesinde gittiği ABD'de ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. İkili bölgedeki gelişmeleri masaya yatırdı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bakan Fidan ABD&#039;de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Bakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.
 
Bakan Fidan terörle mücadele ve PKK sorununu da gündeme getirdi.
 
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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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