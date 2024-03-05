Bakan Fidan: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı

05 Mart 2024 21:20 - Güncelleme : 05 Mart 2024 21:53

İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli mesajlar verdi. Gazze'deki yıkıma dikkati çeken Fidan, "5 ay süren acımasız ve yoğun bombardımanın sonrasında Gazze büyük ölçüde yaşanmaz hale geldi." ifadesini kullandı.

Fidan, Gazze'de hayatını kaybeden insanların sayısının fazlalığına işaret ederek, yaşanılan bu durumu "tarifsiz" olarak nitelendirdi. Ailelerin ve nesillerin tamamının kaybolduğuna dikkati çeken Fidan, bu acının kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirdi. Fidan, "utanç verici bir cezasızlığa" tanık olunduğunu vurgulayarak, "İsrail katliamlar, zulümler, her türlü suçu işlemeye devam ediyor fakat sorumlu tutulmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL BİR KAMUOYU BAROMETRESİ

Söz konusu durumun umutsuzluğu körüklediğini belirten Fidan, "Bu, çaresizliği artırıyor ve adaleti kendileri sağlamak isteyenleri teşvik ediyor. Sokaklarımız duygusal olarak kışkırtılmış ve gergin durumda." diye konuştu. Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Gazze Temas Grubu'na ayrılan panele katıldıklarını aktararak, forumun Gazze'de nerede durulduğuna yönelik "küresel bir kamuoyu barometresine" benzediğini kaydetti.

ACİL ATEŞKES VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Bakan Fidan, "Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var." dedi. Gazze Temas Grubu'nun "sadece kınamalardan oluşan kısır döngüyü kıran" yenilikçi bir girişim olduğunun altını çizen Fidan, "(Gazze Temas Grubu) aynı zamanda bölgesel bir sahiplenme ruhu da yarattı." açıklamasında bulundu. Fidan, diplomasideki tüm araçların kullanıldığını vurgulayarak, "Bugün grubun çabaları sayesinde uluslararası toplumun ezici çoğunluğu, acil ateşkes ve iki devletli çözümden yana." ifadesini kullandı.

Bu durumun kendilerini kayıtsız kalmaya ve hafife almaya itmemesi gerektiğine işaret eden Fidan, "İsrail'deki aşırılıkçı ve ırkçı hükümet bir kez daha dünyayı kandırmaya çalışıyor." görüşünü dile getirdi. Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Refah'ta tuzağa düşürülen Filistinlilere" yönelik bir operasyonun "şart olduğu" propagandasını yaptığını vurgulayarak, "İsrail, bizim çok iyi bildiğimiz her türlü yol ve yönteme başvuracaktır." dedi.

"GAZZE'NİN ETRAFINDAKİ ABLUKA KIRILMALI"

12 Kasım 2023'te Riyad Zirvesi’nde alınan kararı hatırlatan Fidan, "Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in, insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz." ifadelerini kullandı. Fidan, şu anda 400 binden fazla Filistinlinin açlık sınırında olduğuna vurgu yaparak, "Sivil toplum ve insan hakları örgütlerinin riskleri göze alarak Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Gazze halkını, İsrail'in merhametine ya da hegemon güçlerin lütfuna bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"RAMAZANDA KISITLAMALARA KARŞIYIZ"

Ramazanın yaklaştığını ifade eden Fidan, diğer Müslümanlar gibi Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki Filistinlilerin de bu kutsal ayı onurlu şekilde geçirme hakkı olduğunu kaydetti. Fidan, "İsrail’in Harem-i Şerif’e uygulayabileceği herhangi bir kısıtlamaya karşı kaya gibi sağlam durmalıyız. Kararlılığımız ve faaliyetlerimiz ramazandaki olası geniş çaplı gerginlikleri yatıştıracaktır." dedi.