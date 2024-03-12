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12 Mart 2024 18:24 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:25

Bakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü
Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile Ankara'da bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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