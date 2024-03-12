12 Mart 2024 18:24 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:25
Bakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile Ankara'da bir araya geldi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Bakanlığın, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü."
Kaynak: Anadolu Ajansı