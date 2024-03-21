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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 09:26 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:27

Bakan Fidan Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlenecek 1'inci Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak. Bakan Fidan, Brüksel'deki zirvede, devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yerel saatle 21.55’te (Türkiye saatiyle 23.55’te) Belçika’nın başkenti Brüksel’e ulaştı. Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'nde Türkiye'yi Bakan Fidan temsil edecek.

Heyet başkanı olarak Devlet ve Hükümet Başkanlarına seslenecek. Bakan Fidan Türkiye’nin enerji güvenliğine dair bakış açısını anlatarak, Akkuyu nükleer güç santrali projesi hakkında da bilgi verecek.

Hem konvansiyonel nükleer santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye’nin enerji güvenliğinin temel bir unsuru olacağı katılımcılara anlatılacak.

Nükleer enerji zirvesine nükleer enerji kullanan, bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin temsilcileri davet edildi.

Zirve’ye 18 ülkeden Hükümet ve Devlet Başkanı veya Yardımcısı, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanları ile 17 ülkeden de Bakan ve kıdemli yetkililer katılacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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