Bakan Fidan Takaddum Partisi Başkanı Halbusi ile görüştü

14 Mart 2024 20:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ta Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.

IRAK'TA TEMASLAR SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güvenlik toplantısına katılmak üzere geldiği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.