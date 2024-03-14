14 Mart 2024 20:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:46
Bakan Fidan Takaddum Partisi Başkanı Halbusi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Takaddum Partisi Başkanı Halbusi ile bir araya geldi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ta Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.
IRAK'TA TEMASLAR SÜRÜYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güvenlik toplantısına katılmak üzere geldiği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı