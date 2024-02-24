24 Şubat 2024 19:40 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 19:48
Bakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı ile görüştü: 3 milyar dolara ulaşmasını istiyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, iki ülke arasında ticaret hacminin 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını istediklerini belirtti.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu sene iki ülke arasında ticaret hacminin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "Türkiye Venezuela'nın savunması konusunda tek taraflı yaptırımlara karşı bizlere çok destek oldu" diye konuştu.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı