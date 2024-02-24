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24 Şubat 2024 19:40 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 19:48

Bakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı ile görüştü: 3 milyar dolara ulaşmasını istiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, iki ülke arasında ticaret hacminin 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını istediklerini belirtti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı ile görüştü: 3 milyar dolara ulaşmasını istiyoruz
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu sene iki ülke arasında ticaret hacminin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "Türkiye Venezuela'nın savunması konusunda tek taraflı yaptırımlara karşı bizlere çok destek oldu" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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