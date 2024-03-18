Bakan Osman Aşkın Bak'tan İmamoğlu'na tatil göndermesi: Bize çalışan adam lazım
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerel seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada mevut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'un kriz döneminde tatile gitmesiyle eleştirdi. Bakan Bak, “Bize çalışan adam lazım. Tatile giden adam lazım değil. Bize Murat Kurum lazım” dedi.
Sadece 13 gün kalan yerel seçimler ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kriz dönemi tatile gittiği için sert eleştirilerde bulundu. Bakan Bak, "Bize çalışan adam lazım. Tatile giden adam lazım değil. Bize Murat Kurum lazım” dedi.
İstanbul'un yeniden ayağa kalması gerektiğini söyleyen Bakan Bak, "Recep Tayyip Erdoğan'la 94’te ayağa kalkan İstanbul, ayağa kalk, Murat Kurum geliyor. İstanbul ‘muradına’ ersin. Sancaktepe, Şeyma Döğücüyle yola devam. Bu noktada 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol yürümeye hazır mıyız? Sancaktepe ayağa kalk. İstanbul ayağa kalk. Türkiye ayağa kalk" ifadelerini kullandı.