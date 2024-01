Bakan Özhaseki'den İstanbul depremi uyarısı: Süre doldu, 7.3'ü bekliyoruz 

28 Aralık 2023 21:47 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 21:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki CNN Türk'de Marmara Bölgesi ve İstanbul'un deprem dönüşümü ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da konuşan Özhaseki, "2 büyük ve uzun deprem ile karşı karşıya kaldık. Hasar 100 milyar doları aştı. 85 milyon ayaktaydı, kimse rahat huzurlu bir çorba içmedi. Ben haccını erteleyip AFAD'a para yatıran büyüklerimizi biliyorum. Çocuklar kumbaralarından bağış yaptılar." diyerek deprem zamanı yaşananları anlattı.

Bakan Özhaseki özetle şunları söyledi:

'BİN KONUT 15 GÜN SONRA TESLİM EDİLECEK'

Deprem olduktan sonra hızlı hareket edebilmek için arkadaşlarımız bir an önce işe başlayacakları arazileri tespit etmeye başlamışlar. Ve hazine alanlarında zemin etütleri yapılarak 1-2 ay içinde inşaatlara başlamışlar. Hızlı hareket edebilmek adına yapıldı bunlar. Hazine arazisi seçme nedenimiz mülkiyet meselesi. Başladığımız inşaatlardan bir bölümü bitmek üzere. Şu an olduğumuz yerde örneğin 1000 tane konutun teslimi 15-20 gün içinde yapılacak. Kira yardımında bulunduğumuz aileler var. Nereden ev bulmuşlarsa orada oturuyorlar. Bir an önce buraları bitirelim ki hemen kura çekilsin, evler teslim edilsin, burada rahatça otursunlar istiyoruz. Ben 99 depremini yaşamış biriyim. Belediye başkanıydım. Oraya çalışma arkadaşlarımı götürdüm, dedim buralarda incelemelerinizi yapın ki biz bunları yapmayalım. Buralarda TOKİ tünel kalıp sistemi ile en sağlam evleri yapıyor.

REZERV ALAN TARTIŞMASI

Kentsel dönüşüm yasası 11 sene önce çıktı. 2 milyon konut dönüşmüş. Bana bir tane örnek gösterin ki o mahalleye başka yerden insan transfer edilmiş olsun, oradaki insanlar da başka yere götürülmüş olsun. Böyle bir şey yok. Bazı insanlar maalesef at gözlüğü takmış şekilde davranıyor. Belli bir ideoloji için gerçeği görmüyorlar. Ben bugün kalabalığa dedim ki ben size kentsel dönüşüm nedir anlatacağım. Sonra da derseniz ki istemiyoruz derseniz, oradan ayrılacağız dedim. Kentsel dönüşüm yaparken çöküntü yerleri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir yandan diyoruz ki sen yerinde yapmak istiyor musun, sana para verelim sen kendin yaptır. Böyle birçok koldan yaptırmaya çalışıyoruz.

Yeni yerleşim alanı diye bir tabir var yeni düzenlemede. Onun dışında kanunda bir değişiklik yok. Biz ne zaman kimi evinden çıkardık? İdeolojik takılan grupların insanları tahrik etmesi ile yaşanıyor bunlar. Eğer vatandaş derse ki bizim burayı rezerv ilan etmeyin, tamam etmiyoruz.

Çukur eylemleri vardı hatırlayın. Bir mahalleye gelmişler düşünün 500 konutu siper yapmışlar, yakmışlar, yıkmışlar. Biz devlet olarak bunları yapıp tekrar vatandaşa vermek zorundayız. Eğer biz burayı rezerv alan ilan etmesek herkesi tek tek bulacağız. Bir eve gidiyoruz 12 çocuk var, 2'si yurt dışında, biri ölmüş ondan 4 çocuk var. 50 sene çabalasanız mutabakat alamazsınız buradan. Rezerv alan bizim işimizi kolaylaştırıyoruz. Konutları bir an önce yapıp, hak sahiplerine dağıtıyoruz.

HATAY'DA SON DURUM

40 milyon dolarlık ihale yaptık, binlerce kazık çakıyoruz şu an. Aşağıdaki sert zeminleri bulana kadar 15 metre gibi kazık çakıyoruz ve sağlam zemini buluyoruz. Biz yaptığımız konutlardan en yakınlarını vermeye çalışacağız. Elimizde ne kadar imkan varsa, vatandaşlara göstereceğiz. Nereden istiyorlarsa, oradan konutlarını vermeye çalışacağız.

Bugün Kültür Turizm Bakanımızla birlikte geldik buraya. Tarihi eserlerin nasıl korunacağını anlattı. Her türlü dini mabed geçmişte olduğu gibi ayağa kalkacak yeniden. Büyük bir afet yaşadık. Karşımıza çıkan manzarada bunu artık doğru yapalım diyoruz. Burayı turizmin merkezi haline getirecek bir hale getirelim istiyoruz. Bir taraftan rezerv alanları yaparken, merkezdeki caddeleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da binlerce insan yerinde dönüşüme kendi başladı. Yerinde dönüşümde biri bize numune olarak yaptığı evi gönderdi örneğin. Belediyeler de bu konuda devreye girsinler, ön ayak olsunlar. Sayın cumhurbaşkanımız da diyor ki bir şeyi yapıyorsanız, en iyi şekilde yapın. Vatandaşlarımız otursun.

'KÖY EVLERİNİ ÇELİKTEN YAPIYORUZ'

Çelik evlere yöneldik çünkü deprem şurasında bize uzman isimler dedi ki çelikten yapın evleri. 50 bin civarında programladık. Köylerdeki bütün köy evlerini böyle yapıyoruz.

Çalışmalarda parti gözetmiyoruz. 1-2 yıl içinde tüm şehlerilerimiz ayağa kalmış olacak. 2024 yılın sonuna doğru artık buralarda hayat yeniden başlayacak.

BAKAN ÖZHASEKİ'NİN ANTAKYA ANISI

Benim bu bakanlığa ikinci gelişim. Antakya'da bir belediye başkanımız bana gelerek, bana yardımcı olur musunuz dedi. 2 mahalle var, ayağa kaldırmak istiyoruz. Vatandaşlarla anlaştınız mı dedim, evet dedi. Atladım Hatay'a geldim. Projelere baktık, projeler de güzel. Geldik işte hava soğuk, pankartlar var. Sloganlar var. Belediye başkanı kürsüye çıktı, yuhalamalar başladı, indi mecburen. Allah Allah nereye düştük biz dedim. Kürsiye çıktım, dedim ki vatandaşa dedim ki siz bu kentsel dönüşümü istemiyor musunuz dedim? Yok dediler dedim tamam yapmıyoruz. Dedim ki sizden bir ricam var çok yoruldunuz oturun, pankartları da bırakın kollarınız yoruldu bir sohbet edelim. Türkiye'de 3 tane çok riskli fay hattı olduğunu anlattım. Yakın bir zamanda bu deprem gelecek, sizin evlerinizi yıkacak. Size dedim rica ediyorum belediye başkanı yanlış hesap yaptıysa düzelteceğim. Buna mani olmayın ne olur... Ama oradaki siyasiler onları provoke etti ve bunları yaptırmadılar. Maalesef yaptırmadılar. Depremden sonra ilk baktığım yer oldu. Neredeyse tamamı yıkıldı.

'7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR, UZMANLAR SÜRE DOLDU DİYOR'

Hocalarımın ısrarla söylediği kırılacağı söylenen yerler var. Eğer 500 yıllık bir arayla oluyorsa bu depremler, süre dolmuş gözüküyor. İnsanoğlunun burada yapması gereken, konutlarını iş yerleri sağlamlaştırmak. Bundan başka hiçbir yolumuz yok. İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapı var. En riskli olanların sayısı 600 bin ve acil dönüştürülmesi gerekiyor. Biz yeni düzenleme ile beraber eğer vatandaşların yarısından bir fazlası istiyorsa dönüşümü yapıyoruz.

Yarısı bizden kampanyasını başlattık. Destek paketi açıkladık. İstanbul'da rüzgarda yıkılacak evler var. 100 bin lira sana para verelim diyoruz, çık evini bul. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak. Şu ana kadar bize 1 milyon 230 bin kişi başvurdu. 71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. 3 yıllık bir kampanya. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk.

"İSTANBUL'DA 12 YERDE REZERV ALAN BELİRLEDİK"

Kampanya ile 350 bin 400 konutun dönüşeceğini düşünüyorum. İstanbul'da 12 yerde rezerv alan belirledik. Mera alanları diye geçiyor. Orman vasfını yitirmiş araziler ve kamu arazileri var. Askeriye boşaltmış kullanmıyor. Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz.

Kimseyi evinden etmek gibi bir derdimiz yok, tek derdimiz İstanbul'u depreme hazırlamak.