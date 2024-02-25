Bakan Uraloğlu da 'davet' polemiğe katıldı: Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı

25 Şubat 2024 16:51 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 17:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılacak 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Yedikule İstasyonu'nda düzenlenen bir basın toplantısında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"DERDİMİZ İSTANBUL'A HİZMET OLMALI"

Bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış daveti ile ilgili açıklamaları hakkındaki sorusunu üzerine konuşan Bakan Uraloğlu, "Bu dün ve bugün İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Biz İstanbul’a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı" ifadelerini kullandı.

TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Öte yandan Bakan Uraloğlu açıklamaları sonrası Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında test sürüşü yaptı. Proje ile nostaljik ve keyifli bir yolculuk yapılacağını belirten Uraloğlu, sonrasında Sirkeci Garı'nda bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, İstanbulluların projeyi beğendiklerini ve teşekkür ettiklerini ifade etti.