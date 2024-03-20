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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 21:59 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:17

Bakan Yaşar Güler 'bu sevindirici bir şey' dedi ve bombayı patlattı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde önemli kararlar alındığını ve ortak harekat merkezi kurulacağını söyledi. Güler ayrıca "Irak yönetimi PKK'yı yasakladığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey." dedi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye terörle mücadeleki kararlılığını her alanda göstermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’taki şehit aileleri ile düzenlenecek iftar programına katılmak için şehre gelen Bakan Güler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Bakan Yaşar Güler 'bu sevindirici bir şey' dedi ve bombayı patlattı - 1. Resim

"HER BAKIMDAN GÜÇLÜ OLMA MECBURİYETİNDEYİZ"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Güler, “Türkiye her bakımdan güçlü olma mecburiyetimiz var” dedi.

Bakan Yaşar Güler 'bu sevindirici bir şey' dedi ve bombayı patlattı - 2. Resim

"40 YILDIR PKK İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Irak hükümeti tarafından PKK’nın yasaklı örgüt kabul edildiğini ifade eden Bakan Güler, “Biz PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıldır Irak yönetimi bu örgütlere ne bir terör örgütü diyebildiler, ne de bunu yasaklayabildiler.

Bakan Yaşar Güler 'bu sevindirici bir şey' dedi ve bombayı patlattı - 3. Resim

"BU BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR ŞEY"

Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara’da görüşmede bu konunun üzerinde duruldu. Irak Bağdat’a gittiğimizde de Irak yönetimi PKK'yı yasakladığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey.

Bakan Yaşar Güler 'bu sevindirici bir şey' dedi ve bombayı patlattı - 4. Resim

"ORTAK HAREKAT MERKEZİMİZ OLACAK"

Irak yönetimi ile de ortak çalışmalarımız olacak ve ortak harekat merkezimiz olacak" diye konuştu

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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