Bakan Yaşar Güler 'bu sevindirici bir şey' dedi ve bombayı patlattı

20 Mart 2024 21:59 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:17

Türkiye terörle mücadeleki kararlılığını her alanda göstermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’taki şehit aileleri ile düzenlenecek iftar programına katılmak için şehre gelen Bakan Güler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"HER BAKIMDAN GÜÇLÜ OLMA MECBURİYETİNDEYİZ"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Güler, “Türkiye her bakımdan güçlü olma mecburiyetimiz var” dedi.

"40 YILDIR PKK İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Irak hükümeti tarafından PKK’nın yasaklı örgüt kabul edildiğini ifade eden Bakan Güler, “Biz PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıldır Irak yönetimi bu örgütlere ne bir terör örgütü diyebildiler, ne de bunu yasaklayabildiler.

"BU BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR ŞEY"

Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara’da görüşmede bu konunun üzerinde duruldu. Irak Bağdat’a gittiğimizde de Irak yönetimi PKK'yı yasakladığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey.

"ORTAK HAREKAT MERKEZİMİZ OLACAK"

Irak yönetimi ile de ortak çalışmalarımız olacak ve ortak harekat merkezimiz olacak" diye konuştu