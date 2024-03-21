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Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 19:38 - Güncelleme : 21 Mart 2024 19:54

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul mesajı: 31 Mart’ta gerçek belediyecilik yeniden doğacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Yerlikaya, 31 Mart akşamı İstanbul’da gerçek belediyeciliğin doğacağını söyledi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Yerlikaya&#039;dan İstanbul mesajı: 31 Mart’ta gerçek belediyecilik yeniden doğacak

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ümraniye’de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyareti sırasından vatandaşlara seslenen Bakan Yerlikaya, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un tüm İstanbulluları hizmet edeceğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Hiçbir ayrımcılık yapmayacağına biz yürekten inanıyoruz” dedi. 

"GERÇEK BELEDİYECİLİK YENİDE DOĞACAK"

Türkiye'nin gerçek belediyeciliği 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan ile tanıdığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yıl 2024 aradan bu geçen süre içerisinde 25 yıl gerçek belediyecilik buradan başladı, İstanbul’da büyüdü ve tüm Türkiye’ye örnek oldu. Yapılıyor şu anda. Ve Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul’da tekraren gerçek belediyecilik doğacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul mesajı: 31 Mart’ta gerçek belediyecilik yeniden doğacak - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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