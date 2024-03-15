Kerimoğlu'ndan TGRT Haber'e önemli açıklamalar: Başarı olmazsa durumu tekrar gözden geçireceğiz

15 Mart 2024 20:59 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:56

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçime günler kala parti içinde yaşanan son tartışmaları; yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu TGRT Haber'de değerlendiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve adaylık tartışmalarına dair görüşlerini paylaşan Kerimoğlu, CHP'nin başarısız olması halinde durumun tekrar gözden geçirileceğini kaydetti.

"CHP GENEL BAŞKANI VESAYET KABUL ETMEZ"

Medya Kritik programında Cem Küçük, Murat İde ve Fatih Atik’in sorularına cevap veren Kerimoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Neticede Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı çıkması için çalışıyoruz. Bakırköy ilçesinden bakarsak meslektaşım ve kadın siyasetçi. Çalışıyor. Hem Bakırköy'de hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olması için çalışıyoruz. CHP Genel Başkanlarının hiçbir zaman vesayet altında olacağını düşünemem. Sıkça gündeme geliyor ama adından bağımsız olarak, kurucu partinin genel başkanlığını yapan biri asla vesayet kabul etmez. Özgür Özel'le ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılıyor ama Kurultay'da seçilmiştir. Ona yöneltilen ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Belediye Başkanları parti hiyerarşisi dışına çıkarak siyaset yapamaz. Bir önceki başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet adamlığı ve becerisine çok inanırım. Mevcuttaki genel başkanın bir vesayet olacağına inanmak dahi istemem.

"KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Geçmiş dönemdeki tavrımda Cumhuriyet Halk Partisi tavrıydı. O zamanki düşüncemle bugünkü düşüncem arasında fark olduğunu söyleyemem. Özel'le bir kere görüşmüş değiliz. Kendisiyle görüşmüş değilim. Ekrem Bey'le 15-20 saniye bir açılışta görüştüm. En son Bakırköy Özgürlük Meydanı açılışında gördüm. Ben halkla ve partililerle birlikteydim. Orada adımın söylenmemesiyle ilgili kasıt olduğunu düşünmüyorum ama benim de sahada olduğumu bilerek unutulmama üzüldüm. Ekrem Bey'in kasıtlı bir tutumunun tavrı olacağını düşünmüyorum. Biz böyle şeyleri gönül kırgınlığı yapmayız. İstanbul İl Başkanı'nı CHP örgütü seçti.

"VATANDAŞ ÇAĞRI YAPARSA KILIÇDAROĞLU KAYITSIZ KALMAZ"

Ben neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için üzerime düşeni yerine getirmek isterim. Ayrıca benim gönül kırgınlığım söz konu olamaz. Benim Bakırköy'le ilgili adaylık talebim yoktu. 2019'da açıklama yaptım bir kez daha mazbata almaya gelmeyeceğim diye. Ben Kılıçdaroğlu'na yakın bir kişiyim. Kılıçdaroğlu kalsaydı adaylığım tartışılmazdı. O genel başkanken de söyledim. Asla Bakırköy'le ilgili bir daha adaylık niyetinde değilim. Vaatlerimin tamamını gerçekleştirmiş birisiyim. Ön seçim olursa İBB adayı olmak istediğimiz söyledim. Ön seçim olacaksa aday olacağım dedim.

"CHP BAŞARILI OLMAZSA DURUMU TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Sayın genel başkan Kılıçdaroğlu'nun söyleşisini ben de dinledim. Kılıçdaroğlu, 'siyasetin giriş kapısı var, çıkış kapısı yok' dedi. Halkın talebi ve partiden de çağrı olursa kayıtsız kalmayacağını belirtti. Talep olursa siyasetçi bu talebe kayıtsız kalamaz. Seçimde CHP başarılı olursa 'gemi güvenli limana yanaştı' diyeceğiz. Başarısız olursa yeniden bir tartışma açmak isteriz. Ancak seçim önümüzde varken bunu konuşmak doğru olmaz. CHP başarılı olmazsa durumu tekrar gözden geçireceğiz.

Kılıçdaroğlu olsaydı bu kadar tartışma olmazdı. Bakırköy'de borçsuz bir belediye bırakıyorum. Adaylık teklifi gelseydi ön seçim halinde İBB adayı olmak isteyeceğimi söylerdim. İBB seçimi için tek şartım ön seçimdi.

"DAĞDAN GELDİ BAĞDAKİNİ KOVUYOR"

Dağdan geldi bağdakini kovuyor. (Ahmet Özer'in sözleri üzerine) Bunu disipline verin diyemez. Belki kendisinin örnek aldığı siyasetçiler vardı ondan demiş olabilir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ne için disipline verileceğim? CHP kültürü olmayan birisi. Esenyurt'ta seçmende kırgınlık var. Mevcutta kıymetli belediye başkanımız Kemal Bey var. 5 yılda başarılı işler yapıldı. Sonra Tokatlı eski ilçe başkanımız aday yapıldı sonra aday geri çekildi. Esenyurt'a gittim. Hekimlik yaptım. Edindiğim izlenimleri söylüyorum. DEM Parti'sinde siyaset yapan siyasilere saygım var. Terörle arasına mesafe koyan herkes değerlidir. Oy veren tanıdıklarım da var. Fakat DEM Partili olduğu bilinen yazdıklarıyla CHP kurucu değerleriyle uyuşmayan birisinin aday olmasını eleştirdim. Bu ülkede 5-6 milyon oy alan legal saygın bir siyasi partidir. DEM Parti siyasetinde yol gösterici bir ismin adaylığıyla ilgili edindiğim izlenimi paylaştım.15 aday adayından ne için birisi aday yapılmadı eleştirisiyle karşılaştım.

Ahmet Özer kazanırsa kayyum atanır mı bilmiyorum. Yasal zeminde görevini yaparsa atanmaz. Esenyurt zor bir ilçe. Hızla kentleşen ve sorunları had safhada olan bir ilçe. Kemal Deniz Bozkurt çok uğraşı verdi 5 yıl daha emek vererek bu sorunları aşabilirdi. Belki de kayyum adanmaması için AK Parti'den siyaset yapar. Kayyum atanacağı endişesi var ise ben bilmiyorum. Niyet de okuyamam, seçilip seçilemeyeceğini de bilmiyorum. Kars-Ardahan ve Türkmen alevi seçmenlerin kırgın olduğunu söylüyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde kendini görenlere müsaade edemeyiz. Bu parti seçim kazanmaktan ibaret değil. Rahmetli İsmet İnönü de seçim kaybetti. Başarısız mı diyeceğiz.