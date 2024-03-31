Balıkesir seçim sonuçları belli oldu

31 Mart 2024 23:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:03

Resmi olmayan sonuçlara göre, Balıkesir'de kazanan aday belli oldu.

CHP ADAYI KAZANDI

Kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yarısına yakınını alan Ahmet Akın, Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Balıkesir'de vatandaşlar büyük coşku için Altıeylül ve Karesi'de sokak ve caddelerine çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ve CHP bayrakları taşıyan kalabalık gruplar "Ahmet Akın, Balıkesir sana yakın" sloganları attı.