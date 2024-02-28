Balıkesir'de adaş krizi: CHP'li aday 'tezgah bu' diyerek isyan etti

28 Şubat 2024 09:58 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:05

Yerel seçim öncesi adayların çalışmaları devam ederken Balıkesir'de ilginç bir gelişme oldu. CHP'nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın yer alacağı pusulada ‘Ahmet Akın’ isimli bağımsız bir kişi daha yer alacak. Nadir bir olay olarak yorumlanan duruma CHP’li Akın, ‘tezgah bu' diyerek isyan etti.

"ONLARA YAZIKLAR OLSUN DİYORUM..."

Rakip adayın kamuoyu yoklamalarının hemen hepsinde geride kalmasının böyle bir yola başvurmalarına neden olduğunu iddia eden CHP’li Akın, “Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir’i beş yıldır yöneten iktidar temsilcileri tarafından kurulan bu kirli tezgâh nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye seçimlerinde iki tane Ahmet Akın var. Biri CHP’nin logosunun altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgâhı kurgulayanlar, ‘Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım’ diye düşünüyorlar. Onlara yazıklar olsun diyorum. Kuvayı Milliye kentine yakışmayan davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler 31 Mart’ta gereken yanıtı sandıkta verecek" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan CHP’li Akın, beş yıldır büyükşehir belediyesini yönetip altyapı, yol ve suyu yurttaşlara ulaştıramayan ve herkesi isyan ettirenlerin entrika peşinde koştuğunu söyledi.

"BU OYUNU HEMŞERİLERİMİZ BOZAR"

Akın, “Bu oyunu Balıkesirli hemşerilerimiz bozar. 1 Nisan’da görevi Ahmet Akın’a teslim etmemek için yoğun şekilde çaba sarf edenler keşke aynı performansı beş yıldır Balıkesir’e hizmet etmek için gösterselerdi. Şehrimiz bugün kasaba gibi kalmaz gerçek bir büyükşehir olurdu. Her türlü engellemeye rağmen seçimi kazanacağız, Balıkesir’in hakkını alacak, hak ettiği yere getireceğiz” diye konuştu.