Baltalık: Siyasetçiler çekişmek yerine projelere kulak kabartmalı

23 Mart 2024 00:00 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:01

Siyasetin Türkiye'de amaç değil üretim için araç olarak kullanılmasını belirten Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, "Türkiye yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla zengin bir ülke ve bu ülkede yaşayan insanlar kendi kaynaklarını yüksek fiyatlar nedeniyle kullanma özgürlüğü yaşayamıyor" diye konuştu.

Partisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Baltalık, hayvancılık ve tarım alanında üreticilere sunulan ödenek ve üretim değerinin arttırılması kadar tüketici kullanımının da aktif olması gerektiğini belirtti. Kırşehir'de halk jeotermal kaynakları neden pahalı kullanıyor diye soran Baltalık, açıklamasında, "Hayvancılık alanında önemli bir üretim şehri olan ve mandıraların bolluğuyla bilinen Kırşehir'de, neden entegre tesisler yok. İnsanlar evlerine et götürmekte zorlanır halde iken jeotermal kaynaklardan da fiyat pahalılıkları nedeniyle yararlanamıyor. Mahalli İdareler Seçimlerinin gündemde olduğu şehirde siyasetçilerin vatandaşa empoze etmeye çalıştığı tek şeyde 'Kimin galip olacağı ' iken toplumun akil insanları önemli soruları sormak ve sorunlara çözüm bulmakla ilgilenmiyor. Beş yıldızlı bir, dört yıldızlı bir oteli bulunan şehirde halk sunulan jeotermal imkânlardan tam kapasite ile faydalanamıyor. Kırşehir'de insanlar sadece şifa için kaynakları ara ara kullanırken tam da faydasını ve değerini göremiyor. Yerli turistlerin dikkatini çeken jeotermal kaynakların kapasitesinin arttırılarak şehri sıcak su kaynaklarına çevirme projesiyle neden istihdam sağlama çabasına girilmiyor" şeklinde konuştu.

"Gerçekçi projeleri anlatın" çağrısı yapan Baltalık, "Kapı kapı gezen ve birbiri hakkında olur olmaz iddialarla vatandaşı seçim odakları gören adaylara sesleniyorum; şehriniz için çalışarak yerel kalkınma hamlesiyle içerisinde olunan ekonomik çıkmazı istihdamla kırın. Toplumun ihtiyacı olan sizin birbirinize karşı olan söylemleriniz değil. Vatandaş ek iş yaparak ay sonunu getirmeye çalışırken piyasalarda sıcak para dönmezken sizlerin seçim otobüsleriyle türkü söylemleriniz yaralara da derman olmuyor" şeklinde konuştu.

“ÇEKİŞMEK YERİNE PROJELERE KULAK KABARTILMALI”

'Memleket Partisinin toplumun yaşadığı sorunlar karşısında duyarlı politikalar geliştirdiğini ve siyasetçilerin çekişmek yerine projelere kulak kabartıp toplum için çalışması' gerektiğini aktaran Baltalık, "Terör ve her türlüsünü reddediyoruz. Ayrımcı politikalar karşısındayız. Siyasetten rant elde etmeye dur diyeceğiz. Kaynakları ise liyakat ile doğru ve halkın kullanımına açacağız" dedi.