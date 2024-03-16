Başkan Altay: Hizmet gayreti içerisindeyiz

16 Mart 2024 19:56 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:06

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Hüyük’te esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, göreve geldikleri günden bu yana aldıkları bayrağı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

İlk olarak İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Altay ve Akyürek, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan MHP Hüyük İlçe Başkanı Şerafettin Açıkgöz, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Çiğdem’i canla başla desteklediklerini ifade etti. AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, Cumhur İttifakı olarak omuz omuza verdiklerini dile getirerek tüm Hüyüklüler’den Mehmet Çiğdem’e destek istediklerini söyledi.

Hüyük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Hüyük Belediye Başkan Adayı Mehmet Çiğdem, “Aramızda hizmetlerin mimarı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Aramızda Konya Milletvekilimiz Tahir ağabey var. Onlarla birlikte geldik. Bütün hizmetleri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onlarla adım adım yaptık. Yeni dönemde de yapmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“HİZMET GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Alanda toplanan Hüyüklüler’e hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden bu yana aldıkları bayrağı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Bizim gücümüz, birlik ve beraberliğimizden geliyor. AK Parti’nin siyaset anlayışı bu. Öncesi sonrası yok, hep birlikte hizmete gayret ediyoruz. Aldığımız çıtayı daha yukarıya taşımak için bir çaba içerisindeyiz. Bu meydanlarda ne söz vermişsek onu yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

“BİZ LAF DEĞİL HİZMET ÜRETİRİZ”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetini temsil ettiklerini belirterek, “Biz laf değil hizmet üretiriz. Bizler eserlerimizle konuşuruz. Bizler hizmet yarışında, eser yarışında, güzellikler üretme yarışında her zaman varız. O yarışta Allah’ın izniyle her zaman ipi en önde göğüsleriz” dedi.

Hüyük’te birçok hizmetin hayata geçirildiğini vurgulayan Akyürek, bundan sonra da doğalgaz başta olmak üzere yarım ve eksik kalan ne varsa özenle tamamlanacağını söyledi. Akyürek, bundan sonra da yapılacak hizmetlerin takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Biz bütün siyasal partilere saygılıyız. 31 Mart’ta bir hayırda yarış, bir eserde yarış, bir hizmette yarışta var olduğumuzu ifade ediyoruz. Mehmet Çiğdem kardeşimiz Hüyük ilçemizde her bölgeye hizmet götürdü, kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Akyürek ve Başkan Altay daha sonra Hüyük esnafını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.