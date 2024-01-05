Battal İlgezdi kimdir, aday mı? Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi nereli, kaç yaşında?

05 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:57

Siyasi kariyerine 1984'te SODEP'te adım atan ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında uzun yıllar hizmet veren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi kimdir? miştir. Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi nereli, kaç yaşında? Battal İlgezdi aday mı?

BATTAL İLGEZDİ ADAY MI?

2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Battal İlgezdi, üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanı olarak görev almakta. Battal İlgezdi'nin 2024 yerel seçimlerinde aday olduğu belirtildi.

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

İstanbul'un köklü geçmişine sahip ve Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Ataşehir'in belediye başkanı Battal İlgezdi, siyasi kariyerine 1984 yılında SODEP'te başlamıştır. İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı gibi önemli görevlerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Sekreterliği gibi aktif siyaset alanlarında yer almıştır.

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan İlgezdi, iş dünyasındaki ticari deneyimini aile şirketlerinde görev alarak elde etmiştir.

Evli olan Battal İlgezdi, Fransızca biliyor.