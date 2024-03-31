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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 14:34 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:49

Bayburt'ta seçim kavgaya dönüştü

Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bayburt&#039;ta seçim kavgaya dönüştü

Bayburt merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vali Mustafa Eldivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Talha Övet, köye gelerek taraflarla görüştü.

Bayburt'ta seçim kavgaya dönüştü - 1. Resim

OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı köyde, oy verme işlemi devam ediyor. Öte yandan, yaralanan Talip Yıldırım'ın, muhtar adaylarından birinin oğlu olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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