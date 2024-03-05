Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim çıkışı: Bu koşullarda yapılmaması lazım

05 Mart 2024 13:22 - Güncelleme : 05 Mart 2024 13:56

Tokat'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan BBP lideri Mustafa Destici, taburcu edilirken sağlık duruma ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Destici, sağlık durumunun iyi olduğunu sadece seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını söyledi.

"MÜMKÜNSE MAYIS VE HAZİRANDA YAPILMALI"

Cumhur İttifak'ının ortaklarından BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerin yapılacağı tarihe ilişkin de konuştu ve bir çağrıda bulundu.

Destici şu ifadeleri kullandı:

"Şunu da söylemek istiyorum. Rahmetli, şehit Muhsin Başkanımızı biliyorsunuz. 25 Mart'ta kaybetmiştik. Bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Mümkünse mayıs ayı sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum...

"KAÇINILMAZ BİR SON..."

Bu sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğim bir şey değil. Hem seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor hem de kış şartları eklenince süreç daha zor bir hale geliyor ve tabii ki kazalar da bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor"