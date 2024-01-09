BBP'yi ziyaret eden Murat Kurum'dan dikkat çeken mesaj: Birlikte çalışacağız

09 Ocak 2024 21:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:52

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İstanbul İl Başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.

Kurum, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve BBP İstanbul İl Başkanı Dursun Çağlayan ile parti üyeleriyle bir araya gelriken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Kurum İstanbul için 'birliktelik' vurgusu yaptı.

"ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile MHP İstanbul İl Başkanlığını ziyaretlerinde İstanbul'un konuşulduğunu ifade eden Murat Kurum, "Liderlerimiz arasındaki birlikteliği, kardeşlik hukukunu il, ilçe teşkilatlarımızla İstanbul’da zirveye taşıyacağız!" dedi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1744714213560570069

"SADECE İSTANBUL"

Kurum, BBP İstanbul İl Başkanı Çağlayan ve parti teşkilatıyla yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "Sadece İstanbul diyerek birlikte çalışacağız!" notunu düştü.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1744752555509404000