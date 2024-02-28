Belediye Başkanı, vatandaşa hakaretler yağdırdı: Kaç para verdiler lan sana?

28 Şubat 2024 13:12 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:28

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Siyasi partiler arasında CHP, başkan adaylarında en çok değişime giden partilerden biri oldu. Birçok bölgede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday göstermedi.

Yeniden aday gösterilmeyen isimlerin başında; 3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi vardı. İlgezdi, partisinin aldığı bu karar tepki gösterip istifa etmişti. İlgezdi yaptığı açıklamada ise Ekrem İmamoğlu'nu hedef almış, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğum için harcanıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞA HAKARETLER YAĞDIRMAYA BAŞLADI

İlgezdi, bu sefer de büyük bir skandal ile gündeme geldi. Ataşehir'de bulunan İçerenköy Mahallesi’nin 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oylanarak kabul edilmesinin ardından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan İlgezdi, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, Battal İlgezdi'ye "İmar rantçılarına peşkeş çekiyorsunuz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"HADSİZ HERİF, ŞE***SİZ!"

Vatandaşın gösterdiği tepki çok sinirlenen İlgezdi şu skandal ifadeleri kullandı:

"Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şe***siz oğlu şe***sizdir. Seni buraya getiren de şe***sizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şe***siz! Seni kimin gönderdiğini biliyorum. O senin patronun var ya, burada hanımlar var, küfrederim. Şe***siz. Ahlaksız herif! Yenisahra-Barbaros'ta oturuyor şerefsiz oğlu şe***siz. Sen kimsin lan! Ben 15 senedir bu halka hizmet veriyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun? Haddini bil, işine bak"