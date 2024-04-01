Belediye Başkanından zeybekli zafer kutlaması 

01 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:19

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zafer elde eden belediye başkanları belli oldu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun seçimi kazanmasının hemen ardından yüzlerce vatandaş Kemer Belediyesi önünde bir araya geldi.

Seçim bürosundan Kemer Belediyesi önüne kadar vatandaşları selamlayan Başkan Topaloğlu’na eşi Fikriye Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül, partililer, belediye meclis üyesi adayları ve vatandaşlar eşlik etti.

Kemer Belediyesi önünde kurulan sahneye çıkarak burada bir konuşma yapan Başkan Topaloğlu, seçimin herhangi bir olay aksilik yaşanmadan tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Topaloğlu, seçimi Kemer halkının kazandığını belirterek yaptıkları hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Topaloğlu, "Kemer hizmete oy verdi. Bize oy vereni de vermeyeni de kucaklıyor ve bağrımıza basıyoruz. Sizleri seviyoruz" dedi.

KIZIYLA ZEYBEK OYNADI

Konuşmaların ardından Başkan Topaloğlu, kızı Tülay Civelek ile karşılıklı olarak zeybek oynayarak seçim zaferini kutladı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ayrıca yaptığı açıklamada, vatandaşların Kemer Belediyesi’ne kutlama için çiçek göndermek yerine hayır kurumlarına bağışta bulunması çağrısında da bulundu.