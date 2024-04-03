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03 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:35

Beykoz'da AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti Başkan Aydın'dan 'hukuksuzluk' iddiası

Kesin olmayan sonuçlara göre sandıktan CHP'nin birinci çıktığı Beykoz'da sandık sonuçlarına AK Parti itiraz etti. Mevcut başkan Murat Aydın'dan sandıkla ilgili hukuksuzluk tespiti iddiası geldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beykoz&#039;da AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti Başkan Aydın&#039;dan &#039;hukuksuzluk&#039; iddiası

 Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazına ilişkin "Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Oy kullanma süreci sona ermiştir, sandıklar kapanmıştır. Bazı hukuksuzluk tespitleri üzerine, vatandaşlarımızın kullandığı oyların tekrar sayılması talebinden kim, neden rahatsız olmaktadır? Saklanmaya, gizlenmeye çalışılan bir durum mu vardır? Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ancak milletimizin iradesini korumak da boynumuzun borcudur. Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır."

Beykoz'da AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti Başkan Aydın'dan 'hukuksuzluk' iddiası - 1. Resim

AK Parti ve CHP, Beykoz’daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin Beykoz ilçe seçim kuruluna başvuru yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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