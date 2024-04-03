Beykoz'da AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti Başkan Aydın'dan 'hukuksuzluk' iddiası

03 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:35

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazına ilişkin "Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Oy kullanma süreci sona ermiştir, sandıklar kapanmıştır. Bazı hukuksuzluk tespitleri üzerine, vatandaşlarımızın kullandığı oyların tekrar sayılması talebinden kim, neden rahatsız olmaktadır? Saklanmaya, gizlenmeye çalışılan bir durum mu vardır? Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ancak milletimizin iradesini korumak da boynumuzun borcudur. Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır."

AK Parti ve CHP, Beykoz’daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin Beykoz ilçe seçim kuruluna başvuru yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.