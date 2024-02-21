Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'operasyon' suçlaması: Ağır, sistematik ve sinsice...

21 Şubat 2024 00:20 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 00:24

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, yeni CHP yönetiminin İYİ Parti'ye 'operasyon' çektiğini iddia etti. "Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterenler, CHP genel başkanlığına uygun görmediler ve devirdiler" diyen Kavuncu, "Özgür Özel'i genel başkan yaptılar. Şimdi bu normal, bu demokrasi, bunda hiçbir şey yok... Biz ayrı bir parti olarak, 'her ilde aday çıkaracağız' dediğimiz günden beri çok ağır, sistematik ve sinsice operasyon çekiliyor" ifadelerini kullandı.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu yerel seçim sürecini değerlendirdi.

"BU OPERASYON DEĞİL DE NEDİR?"

İYİ Parti'de İBB Meclis Grubunda istifaların yaşanmasını değerlendiren Kavuncu suçu CHP'ye attı. O gün dedik ki; 'Bakın, bu istifaların arkasından herhangi biriniz CHP'nin listelerinden belediye meclis üyesi olarak çıkarsanız biz bunu bir operasyon olarak okuruz.' Tek tek isim veriyorum size, Bora Kılıç, Çekmeköy CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde çıktı. Yakup Fındık, Ümraniye CHP'nin belediye meclis üye listesinden çıktı. Hafız Şirazi, Küçükçekmece belediye meclis üyesi kontenjanından çıktı. Bu operasyon değil de nedir?" dedi.

Partinin yerel seçim kararının üzerinden 3 ay geçtiğini söyleyen Kavuncu şunları söyledi:

"Nasıl gidiyor biliyor musunuz bunlar? Mesela dün birisi istifa ediyor. Zeytinburnu ilçe başkanımız iki gün önce istifa etti. Pazar günü biz aday tanıtım toplantısı yaptık, ben İstanbul projelerimizi anlattım. O gün bu arkadaşların hepsi orada. Biz, hür ve müstakil siyaset yapma kararını alalı üç ay olmuş. Üç ay hiçbir problem yok. İki gün önce kameralar karşısında istifa ediyor Zeytinburnu ilçe başkanımız. Diyor ki; 'Ben Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyi kabul ettim.' Bugün, Zeytinburnu CHP 12. sıra belediye meclis üyesi adayıdır. Böyle bir rezillik olur mu?"