Buğra Kavuncu'dan İmamoğlu ve Kurum'a afiş göndermesi

01 Mart 2024 13:37 - Güncelleme : 01 Mart 2024 13:52

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kaldı. İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarına ilişkin konuştu ve rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u afişler üzerinden eleştirdi.

'KURUM VE İMAMOĞLU AFİŞLERİNDEN GÖKYÜZÜNÜ GÖREMİYORUZ'

Kavuncu, İYİ Parti'deki istifalardan, seçime kısa bir süre adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine dair haber sitelerinde dolanan iddialara kadar bir çok soruyu cevaplandırdı.

Kavuncu, kampanya sürecinde AK Parti'nin adayı Murat Kurum'la CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinden gökyüzünü göremediklerini söyledi.

"SEÇMENİMİZİN HASSAS OLDUĞUNU KONULAR VAR"

İYİ Parti'deki istifalar ve AK Parti'nin kazanma ihtimaline karşı kendi seçmenlerinin CHP'ye oy verebileceğine ilişkin soruya ise Kavuncu şu cevabı verdi:

"Bizim seçmenimizin hassas olduğu konular vardır. Bunlardan vazgeçmez. Hür ve müstakil kararımızdan sonra Cumhur İttifakı'ndan da bize oy vereceğini söyleyen insanlar var. 31 Mart sonrası kazanırsam mutlu, kaybedersem mutsuz olurum. Kimse kazandı diye mutlu olmam. 1 Nisan'da kimin kazandığı beni ilgilendirmiyor. Sahada farklı şeyler duyuyoruz. İYİ Parti seçmeni, oyunu stratejik olarak davranıp almaya çalışanlara kanmaz. Biz stratejinin parçası olarak aday değiliz. Bizden başkalarına gidecek oylar gibi başkalarından da bizlere gelecek oylar olabilir."