Bülent Kerimoğlu'ndan çarpıcı sözler: İmamoğlu ile yol yüreyenler aday yapıldı

15 Mart 2024 22:52 - Güncelleme : 15 Mart 2024 23:10

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bülent Kerimoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"ALEVİ VATANDAŞLARIN CHP'YE GÖNÜL KIRGINLIĞI OLANLARI VAR"

Alevi vatandaşların CHP ile gönül bağı var, akıl bağı var. CHP'nin gelişmesi için katkı sunarlar. Gönül kırgınlığı olanlar var. Sosyal medyada bunu güçlü şekilde ifade edenler var. Ben Alevi Kürt üzerinden bir aday değerlendirmesi olduğunu düşünmüyorum.

"RÖVANŞİST ANLAYIŞA DÖNÜŞTÜ"

Kemal Kılıçdaroğlu ile bağı olan belediye başkanlarının aday yapılmadığını görüyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 9 arkadaşımızın hiçbiri aday yapılmadı. Nereli olduğunun bir önemi yok. Rövanşist bir anlayışa dönüştü.

"İMAMOĞLU İLE YOL YÜRÜYENLER ADAY YAPILDI"

Hasan Akgün başarılı da Şükrü Genç çok mu başarısız. Kemal Çebi devam ediyor da aynı ölçekte Esenyurt'ta Kemal Deniz başarısız diye mi aday olmadı? İmamoğlu ile yol yürüyenler aday yapıldı." ifadelerini kullandı.