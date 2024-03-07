Burcu Köksal'ın açıklaması sonrası Beştaş'tan dikkat çeken çıkış

07 Mart 2024 15:46 - Güncelleme : 07 Mart 2024 16:32

Yere seçim öncesi yine bir kriz patlak verdi. CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözleri tartışmalara neden oldu.

CHP Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, DEM Parti'ye kapıyı kapatmasına dair sözleri parti içinde de krize neden olurken, DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"DEM'DEN İMAMOĞLU'NA OY KAYMASI YOK"

Gazete Duvar'a konuşan DEM'in İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, kamuoyuna yansıyan anketlerle ilgili, "İmamoğlu'na oy kayması görmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SÜREKLİ BAŞKA PARTİLERE OY VEREMEYİZ"

CHP ile DEM Parti'nin birçok konuda anlaşamadığının altını çizen Beştaş, "Sürekli başka 'masalara', partilere oy veremeyiz" dedi. Beştaş, "Biz söylediğimizi yapıyoruz, yaptığımızı söylüyoruz. Bizim tek vasfımız 'kazandıran' ya da 'kaybettiren' parti olmak mı? Biz iktidara muhalefetiz, muhalefete değil" ifadelerini kullandı.