Bursa'dan ilk veriler geldi: Sürpriz tablo!

31 Mart 2024 19:57 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:09

Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanım saatinin sona ermesiyle sandıklarda oy sayımı başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi için adaylar arasında birbirine yakın bir tablo öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı 2019 yılında sandıktan birinci çıkan Alinur Aktaş olarak bulunuyor.

BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI...

Açılan sandık %27,32

CHP / Mustafa Bozbey %46,65

AK Parti / Alinur Aktaş %39,55