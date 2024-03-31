Bursa'dan ilk veriler geldi: Sürpriz tablo! Bursa'da yerel seçim sonuçlarında kim önde?

31 Mart 2024 19:57 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:41

Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanım saatinin sona ermesiyle sandıklarda oy sayımı başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi için adaylar arasında birbirine yakın bir tablo öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı AK Parti adayı Alinur Aktaş'ın sandıkta ikinci sırada olması dikkat çekti.

BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI...

Açılan sandık %32,96

CHP / Mustafa Bozbey %46,93

AK Parti / Alinur Aktaş %39,39

BURSA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bursa'da bir önceki yerel seçim sonuçlarında Mustafa Bozbey rakibi Alinur Aktaş'ın gerisinde kalarak sandıktan ikinci çıkmıştı. 2019 sonuçları şöyleydi:

AK Parti 49,62

CHP 47,03

Saadet Partisi 1,80

BOZBEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilk verilere göre seçim koordinasyon merkezinden açıklama yaptı. “Henüz oran veremiyorum” diyen Bozbey, “2019’da bize oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçlar takdire şayan. Çok güzel sonuçlar geliyor. Öndeyiz” ifadelerini kullandı.