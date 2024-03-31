Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Bursa'dan ilk veriler geldi: Sürpriz tablo! Bursa'da yerel seçim sonuçlarında kim önde?
31 Mart 2024 19:57 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:41

Bursa'dan ilk veriler geldi: Sürpriz tablo! Bursa'da yerel seçim sonuçlarında kim önde?

Bursa'da açılan sandıklarda ilk sonuçlar gelmeye başladı. İki adayın birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği büyükşehirde ilk verileri şaşırttı. Sürprizlerle dolu bir yerel seçim gerçekleşiyor. Bursa'da yerel seçim sonuçlarında kim önde? Detaylar...

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Bursa'da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanım saatinin sona ermesiyle sandıklarda oy sayımı başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi için adaylar arasında birbirine yakın bir tablo öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı AK Parti adayı Alinur Aktaş'ın sandıkta ikinci sırada olması dikkat çekti.

BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI... 

Açılan sandık %32,96

CHP / Mustafa Bozbey %46,93

AK Parti / Alinur Aktaş %39,39

BURSA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bursa'da bir önceki yerel seçim sonuçlarında Mustafa Bozbey rakibi Alinur Aktaş'ın gerisinde kalarak sandıktan ikinci çıkmıştı. 2019 sonuçları şöyleydi:

AK Parti 49,62

CHP 47,03

Saadet Partisi 1,80

Bursa'dan ilk veriler geldi: Sürpriz tablo! - 1. Resim

BOZBEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilk verilere göre seçim koordinasyon merkezinden açıklama yaptı. “Henüz oran veremiyorum” diyen Bozbey, “2019’da bize oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçlar takdire şayan. Çok güzel sonuçlar geliyor. Öndeyiz” ifadelerini kullandı.

Bursa'dan ilk veriler geldi: Sürpriz tablo! Bursa'da yerel seçim sonuçlarında kim önde? - 2. Resim

 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...