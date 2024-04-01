Büyük Birlik Partisi’nin 2024 yerel seçiminde kazandığı belediyeler belli oldu

01 Nisan 2024 04:41 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 05:21

Türk halkı 31 Mart 2024 Mahalli İradeler Seçiminde belediye başkanlarını seçti. Bazı bölgelerde Cumhur İttifakını destekleyen Büyük Birlik Partisi, bazı bölgelerde de kendini adaylarıyla seçime girdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde %0,44 alan Büyük Birlik Partisi 1 il belediyesi, 17 ilçe ve 9 belde belediyesi kazandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici seçim sonrası sosyal medya hesabından 1 il belediyesi, 17 ilçe ve 9 belde belediyesi kazandıklarını açıkladı.

İşte Mustafa Destici'nin paylaşımı:

İŞTE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYELER

Sivas Belediyesi, Erzurum Uzundere, Erzincan Refahiye, Elazığ Kovancılar, Sivas Şarkışla, Samsun Salıpazarı, Konya Halkapınar ve Bozkur, Sakarya’da Hendek ve Erenler, Hatay Kumlu, Kırşehir Mucur