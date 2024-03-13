Büyükçekmece adayı Hasan Akgün, TGRT Haber'e özel açıklamalar

13 Mart 2024 13:24 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:55

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Adayların bu süreç zarfında çalışmaları da devam ediyor. TGRT Haber'e konuk olan CHP'nin yeniden aday gösterdiği mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün önemli açıklamalarda bulundu, projelerini anlattı.

"İLK GÜNDEN ÇOK DAHA HEYECANLIYIM"

Akgün'ün konuşmasından satır başları:

"İlk günden çok daha heyecanlıyım. Heyecan olmadan bu iş olmaz. Tekrar mührü alalım, projeleri yerine getireceğim. Türkiye'nin en büyük fuar ve kongre merkezi Büyükçekmece'de. Dünyanın 3. büyük film platosu Büyükçekmece'de yapılıyor. Büyükçekmece en yaşanabilir ve marka değeri olan bir ilçe.

"YEŞİL ALANLARI KORUYACAĞIM"

Türkiye'nin yatay yapılaşmaya en örnek şehir Büyükçekmece... Büyükçekmece en yaşanabilir ve marka değeri olan bir ilçe. Büyükçekmece kişi başına 12 metrekare yeşil alan düşer bu alanı koruyacağım. Büyükçekmece'nin 85 bin dönül boş arazisi var. 2050 vizyonu bütün Türkiye'ye örnek olmalı. 2050 vizyonu Büyükçekmece'yi korumak içindir.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM İSTANBUL'U PERİŞAN EDER"

Kentsel dönüşümde yıkılması gerek binaları yıkıyoruz. 7 büyüklüğünde deprem İstanbul'u perişan eder. Dolayısıyla biz depremle yatıyoruz, depremle kalkıyoruz. Bizim mega projemiz kentsel dönüşümdür. 51 bin konutu yenileyerek 170 binden fazla canı kurtardık. Geriye yüzde 30' kaldı. Vatandaşlarımıza şunu söylüyorum: 'Sakın ha belediyenin onayı olmadan hiçbir müteahhit ile anlaşma yapmayın, bizim onayımız olmadan hiçbir şeye imza atmayın!'