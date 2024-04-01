Çankırı’da zafer MHP’nin oldu: Bu hepimizin başarısı

01 Nisan 2024 00:27 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:37

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Sol Parti 1 beldede kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Sol Parti 1 beldede kazandı

Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Çankırı Belediye Başkanı oldu. Kent meydanını dolduran binlerce vatandaş Esen'in zaferini kutladı.

“DAHA İYİYYE GİDECEK”

Çankırı’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde resmi olmayan verilere göre yüzde 60,06 oy alan MHP Adayı ve mevcut Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediye başkanı seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce vatandaş, Çankırı Kent Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, sloganlar ve flamalar ve meşalelerle Esen'in zaferini kutladı. Meydanda vatandaşlara seslenen Başkan Esen, desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Çankırı’nın daha iyiye gideceğini söyledi.

“TEŞEKKÜRLER ÇANKIRI’M”

Esen X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu hepimizin başarısı. Teşekkürler Çankırı’m. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimi açık ara ile kazanıyoruz. Bizlere güvenen, inanan ve yanımızda olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sonuçların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.