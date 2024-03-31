CANLI / Hatay'da oy sayımı başladı: İlk sonuçlar...

31 Mart 2024 13:06 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:05

31.03.2024 17:00

OY VERME İŞLEMİ BİTTİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Hatay’da saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkları açılmaya başladı! İlk sonuçlar İhlas Haber Ajansı'na gelmeye başladı, yayın yasağı kalktığı an verileri sizinle paylaşıyor olacağız.

31.03.2024 16:07

Demokrat Parti'nin Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök'e asitli saldırı gerçekleştirildi. Oğuzhan Lök'ün uğradığı saldırı sonrası görüntüleri paylaşıldı. Yüzüne asit atılan Lök'ün tedavisine Mersin Şehir Hastanesi yanık ünitesinde devam edilmekte.

31.03.2024 14:34

Asrın felaketinde en büyük yarayı alan Hatay’da, Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşi Nazan Savaş oyunu, Defne ilçesinde bulunan Ballıöz İlkokulu’nda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, “Bugün Büyükşehir hem ilçe hem de muhtarlık seçimleri vardı. Meclis üyesi ve aza seçimleri de vardı. Eşim ve çocuklarımla oyumuzu kullanıp çıktık. İnşallah demokrasimiz için Hatay’daki ve Türkiye'deki insanlar için hayırlara vesile olur. Hak eden insanın kazandığı ve hakkaniyet ölçüsünde yönetildiği şehirler olur. Hayırlı olsun” dedi.

31.03.2024 13:23

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay’da 1 milyon 78 bin 130 vatandaş sandığa gidecek. Depremzede vatandaşlar oylarını 3 bin 424 sandık da kullanacak. Depremin yıkıma uğrattığı noktalardaysa kurulan 96 konteyner seçim alanında vatandaşlar oylarını kullanıyor. Cumhur İttifakı Hatay büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk de oyunu baba ocağı olan Kırıkhan ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu’nda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Öntürk, “Derdimiz; şehrimizi ayağa kaldırmak, milletimize de adaletli ve eşit hizmet etmek. Gayemiz adaletten şaşmamak” dedi.

31.03.2024 12:57

31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş oyunu kullanıyor. 81 il 922 ilçede belediye başkanları belli olacak. 6 Şubat depremiyle sarsılan Hatay'da CHP mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk ve TİP adayı Gökhan Zan arasında çekişmeli geçecek. "Hatay'da kim kazanıyor?" sorusunun cevabı ise oy verme işleminin biteceği saat 17.00'da ve YSK'nın yasakları kalktıktan sonra belirmeye başlayacak.

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

AK Parti:Mehmet Öntürk

CHP: Lütfü Savaş

İYİ Parti: Nüsret Cömert

Türkiye İşçi Partisi: Gökhan Zan

Yeniden Refah Partisi: Nuri Parlak

Demokratik Sol Parti: Tuğçe Babuççu

Yer: Hatay