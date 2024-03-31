CANLI / İzmir'de oy sayımı başladı: İlk sonuçlar...

31 Mart 2024 12:41 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:15

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İzmir'de sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri sona erdi.Seçim yasağının kalkmasıyla birlikte; İzmir yerel seçim sonuçlarını anlık olarak tgrthaber.com.tr'den takip edebileceksiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de belli oluyor. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

İL İLÇE İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇU...

İZMİR

CHP (Cemil Tugay): %0

Cumhur İttifakı (Hamza Dağ): %0

İYİ Parti (Ümit Özlale): %0

ALİAĞA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BALÇOVA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BAYINDIR

CHP: %0

CHP: %0 Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BAYRAKLI

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BERGAMA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BEYDAĞ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BORNOVA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BUCA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



ÇEŞME

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



ÇİĞLİ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



DİKİLİ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



FOÇA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



GAZİEMİR

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



GÜZELBAHÇE

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



KARABAĞLAR

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



KARABURUN

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

KARŞIYAKA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



KEMALPAŞA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



KINIK

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



KİRAZ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



KONAK

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



MENDERES

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



MENEMEN

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



NARLIDERE

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



ÖDEMİŞ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



SEFERİHİSAR

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



SELÇUK

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



TİRE

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



TORBALI

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0



URLA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

31.03.2024 13:33

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile İnönü Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Oy kullanma işleminin ardından basın açıklaması yapan Tugay, şunları söyledi:

“Bugün beklediğimiz gün geldi. Bizim için yaklaşık 2 ay süren bir kampanya döneminden sonra nihayet artık bugün karar verme günü. Bugün açıkçası bizlerin değil yurttaşlarımızın, İzmirlilerin, Türkiye'de yerel seçimde oy kullanacak tüm vatandaşlarımızın konuşma günü. Demokrasi ortamında yaşamaktan çok mutlu olduğumuzu öncelikle ifade etmek isterim. Ben de kendi adıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim sürecinden sonra girdiği, umutla girdiğimiz bu yerel seçimde başarıyla çıkacağımıza inanarak akşam saatlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Halkımızın teveccühüne ulaşmayı diliyoruz ama sonuç ne olursa olsun, halkımızın kararı bizim için en doğru olandır. Katılan, katkı veren, emek harcayan burada sandık başında görev yapan bu yarışa katılan herkesi kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için, Türkiye'miz için hayırlı olsun. Güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum.”

31.03.2024 12:41

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte oyunu Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda kullandı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. İlk gün de söz vermiştim 'polemiklerin içerisinde bizi görmeyeceksiniz sadece projelerimizi konuşacağız' demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz.

31.03.2024 12:10

Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz, oyunu Çeşme'de Mustafa Bahçeli İlk ve Ortaokulu 1046 nolu sandıkta kullandı. Oğuz, "Seçimlerin öncelikle İzmir'e, sonra da tüm Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

Yeniden Refah: Cemal Arıkan

Zafer Partisi: Naşit Birgüvi

Memleket Partisi: Cüneyt Oğuz