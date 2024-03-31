CANLI / Şanlıurfa'da oy sayımı başladı: İlk sonuçlar...

31 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:57

31.03.2024 16:30

OY SAYIMI BAŞLADI

Şanlıurfa'da 2024 mahalli idareler seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi.

31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş oyunu kullanıyor. 81 il 922 ilçede belediye başkanları belli olacak. Oy verme işlemi 16.00'da bitti. Şanlıurfa'da oy sayımı başladı, YSK'nın belirlediği yasaklar kalktığı an İhlas Haber Ajansı'na gelen verileri sizlerle paylaşıyor olacağız...

31.03.2024 16:00

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından güneşin doğuşu ve batışı baz alınarak belirlendi. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'in yer aldığı toplam 32 ilde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

31.03.2024 13:41

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Çeber ile Emine Cuma Uçar İlkokulunda 1311 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Vali Çeber, basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçim hayırlı olmasını dileyerek, şunları aktardı:

"Eşimle birlikte demokratik ödemiz olan oylarımızı kullandık. Gaziantep’te sabah 5 itibariyle sandık kurullarımızın gözetiminde kuryelerin marifetiyle bütün oy pusulaları oy kullanılacak yerlere sevk edildi ve saat 7 itibariyle sorunsun olarak bu işlemler tamamlandı. Saat 7 itibariyle 286 okulumuzda 3474 sandıkta oy kullanma işlemleri başladı ve sorunsuz olarak devam ediyor. Birkaç küçük olayın dışında, seçimi sekteye uğratacak, bizleri üzecek, demokrasiye gölge düşürecek bir olay yaşanmadı."

31.03.2024 13:25

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Şanlıurfa'da sabah saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Şanlıurfa'da oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. Kentte 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor. Okul binalarında kurulan bin 604 binada, oy kullanma işlemleri gerçekleşiyor.

Seçim güvenliği için 8 bin 870 kamu personeli sandık başlarında, 11 bin 230 jandarma ve polis memuru ise sahada görev alıyor.

31.03.2024 13:19

Şanlıurfa adayları: AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar, CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu, İYİ Parti adayı Sinan Çelik, ANAP adayı Halil Güneş, Metin Kaplan, Celaledin Erkmen, Halil Çalışkan, Suphi Kaya, Mehmet Kuşcu, Ali Tutuş, Muzafer Yağmur, Ferit Çevik, Halil Akdağ, Mustafa Koyuncu, Emin Özaslan, Ahmet Çalışkan, Mehmet Ay, Abdi Yıldızsoy, Ömer Hurma, Abdullah Al, Hasan Kaplan, Resul Bebe, Mustafa Ataca

Yer: Şanlıurfa