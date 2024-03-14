CHP 35 yıldır elinde bulundurduğu Kadıköy'ü kaybedecek mi? "Durum bıçak sırtı"

14 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:15

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul'da CHP'nin adeta kalesi sayılan Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday gösterdi. Bu adaylık sonrası Maçoğlu'nun CHP'nin oylarına büyük bir oranda darbe vuracağı yorumları yapıldı.

Seçimlere az bir süre kala Kadıköy'deki son durumu Hakan Çelik'e değerlendiren Maçoğlu "Anketlerde CHP ile yüksek çıkıyoruz, durum bıçak sırtı görünüyor. Bu da Kadıköy’ün kimsenin kalesi olmadığını gösteriyor" dedi.

"KADIKÖY'DE DURUM BIÇAK SIRTI"

Kadıköy'de yapılan anketlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Maçoğlu "Kadıköy sol partilerin yüzde 76-78 oy aldığı bir yer. Ben sokakları gezerken ‘o parti bu aday’ gibi bir tartışma yürütmüyor. Gidiyorum, insanların kapısını çalıyorum, sorunlarını dinliyorum.

Muhafazakâr seçmenlerden çok fazla insan bana destek vereceğini söylüyor. Halkımızın vicdanına güveniyorum. Gittiğim her yerde sempati ve güler yüz görüyorum. Anketlerde CHP ile yüksek çıkıyoruz, durum bıçak sırtı görünüyor. Bu da Kadıköy’ün kimsenin kalesi olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.