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14 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:15

CHP 35 yıldır elinde bulundurduğu Kadıköy'ü kaybedecek mi? "Durum bıçak sırtı"

Yerel seçimlere az bir süre kala İstanbul'da gözler ilçelere çevrildi. Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçede seçimin bıçak sırtında olduğunu iddia etti.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
CHP 35 yıldır elinde bulundurduğu Kadıköy&#039;ü kaybedecek mi? &quot;Durum bıçak sırtı&quot;

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul'da CHP'nin adeta kalesi sayılan Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday gösterdi. Bu adaylık sonrası Maçoğlu'nun CHP'nin oylarına büyük bir oranda darbe vuracağı yorumları yapıldı.

Seçimlere az bir süre kala Kadıköy'deki son durumu Hakan Çelik'e değerlendiren Maçoğlu "Anketlerde CHP ile yüksek çıkıyoruz, durum bıçak sırtı görünüyor. Bu da Kadıköy’ün kimsenin kalesi olmadığını gösteriyor" dedi.

CHP'nin kalesi tehlikede! Komünist Başkan Maçoğlu Kadıköy'deki son anketi açıkladı - 1. Resim

"KADIKÖY'DE DURUM BIÇAK SIRTI"

Kadıköy'de yapılan anketlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Maçoğlu "Kadıköy sol partilerin yüzde 76-78 oy aldığı bir yer. Ben sokakları gezerken ‘o parti bu aday’ gibi bir tartışma yürütmüyor. Gidiyorum, insanların kapısını çalıyorum, sorunlarını dinliyorum.

Muhafazakâr seçmenlerden çok fazla insan bana destek vereceğini söylüyor. Halkımızın vicdanına güveniyorum. Gittiğim her yerde sempati ve güler yüz görüyorum. Anketlerde CHP ile yüksek çıkıyoruz, durum bıçak sırtı görünüyor. Bu da Kadıköy’ün kimsenin kalesi olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber
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