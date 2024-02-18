CHP 37 gün sonra Çivril’de aday değiştirdi

18 Şubat 2024 09:13 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 09:14

Denizli'de CHP İl Başkanlığının 37 gün önce düzenlediği aday tanıtım toplantısında "Çivril CHP Belediye Başkan adayı" olarak tanıtılan Kemal Aslan, genel merkez kararı ile adaylıktan geri çekildi.

YENİ ADAY SEMİH DERE

İhlas Haber Ajansı'nın parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı alındı. Karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını ifade etti.

CHP İl Başkanlığı ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI BOŞA GİTTİ

10 Ocak tarihinde yapılan aday tanıtım toplantısı sonrası Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) bürosunu açan kadın ve gençlerden oluşan çalışma ekipleri kuran CHP Belediye Başkan Adayı, 37 gündür Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde seçim çalışmaları yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra CHP İl Başkanlığı ve CHP Çivril İlçe Başkanlığı'nın açıklama yapması beklenirken, Kemal Aslan'ın bağımsız aday olarak da seçime girebileceği konuşuluyor.