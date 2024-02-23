CHP-DEM Parti'nin 'kent uzlaşısına' seçmen ne diyor? Son anketler TGRT Haber'de!

23 Şubat 2024 22:21 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 22:42

Yerel seçimlere 47 gün kala partiler adaylarıyla sahaya indi. Bıçak sırtı olduğu söylenen Ankara ve İstanbul'da ise son anket verileri gelmeye başladı. TGRT Haber'de Medya Kritik'e konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son anketi paylaştı.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın çok başarılı bir belediye başkanlığı sürecinin olmadığını söyleyen Daşdemir, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'un performansının sonucu etkileyeceğini söyledi.

"MANSUR YAVAŞ BAŞARILI' ALGISI OLUŞTURULUYOR"

Yavaş'ın önde olduğuna yönelik anketleri yorumlayan Daşdemir, "Algı ile ilgili bir durum. Sizin ne yaptığınız değil, nasıl algılandığınız önemlidir. AK Parti'nin 'Yavaş'ı çalıştırmıyor' havasının estirilmesi, ekonomik durumların hissettirilmesi bu algıya yol açıyor. Mansur Yavaş sorunlara çözüm üretmekte zorlanıyor. Turgut Altınok Keçiören'de başarılı hizmetler yaptı" dedi.

"İMAMOĞLU ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun politika sahnesinde önemli bir aktör olduğunu söyleyen Daşdemir, seçmenlerin İmamoğlu'nu CHP'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini belirtti.

ESENYURT'TA DEM PARTİ-CHP İŞ BİRLİĞİ

Esenyurt'ta CHP ve DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' yapması çok konuşulurken, Optimar Araştırma Şirketi seçmenlere, "Esenyurt'ta CHP'nin DEM Parti/HDP ile iş birliği içerisinde adayını geri çekmesi ve geçmişte HDP'den aday adayı olmuş birini yeniden aday göstermesi ile somutlaşan kent uzlaşısı seçimlerde oy kullanma tavrınızı nasıl etkiler?" sorunu yöneltti.

Soruya seçmenlerin tepkisi ise şu şekilde oldu:

Etkilemez : %48,9

: %48,9 Sandığa gitmem : %17,7

: %17,7 Kesinlikle sandığa gider partime oy veririm : %16,1

: %16,1 CHP-HDP karşısındaki en güçlü partiye oy veririm : %10,5

: %10,5 Fikrim yok: %6,7

Sorunun partilere dağıtılmış şekli ise şu şekilde:

CHP-DEM PARTİ İTTİFAK MI KURDU?

CHP ve DEM Parti arasında bazı ilçelerde yapılan 'kent uzlaşısının' seçmende karşılığını ölçen şirket, "CHP, DEM Parti ile yürüttüğü adı 'kent uzlaşısı' olarak açıklanan siyasi iş birliği sizce yeni bir ittifak mıdır?" sorusuna ankete katılanların %58,6'sı Evet derken, %41,4'ü ise hayır cevabını verdi.

CHP-DEM İŞ BİRLİĞİ DOĞRU MU?

CHP ve DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşının' ittifakını doğru buluyor musunuz sorusuna ise seçmenin %23,4'ü evet derken %76,6'sı ise hayır cevabını verdi.

İYİ PARTİ'DE SON DURUM...

İYİ Parti'nin oylarını yerel seçimlerde düşüreceğini söyleyen Hilmi Daşdemir, partinin göreceği son seçim olacağını söyledi. Daşdemir, İYİ Parti'de Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz'ın kazanma potansiyeli olduğunu söyledi.