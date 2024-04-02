CHP Genel Başkanı Özel'e komşularından kutlama 

02 Nisan 2024 00:19 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:20

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başı yaptı. Katılım oranının düştüğü ve yüzde 76'lara gerilediği seçimde CHP, Türkiye'de birinci parti konumuna geldi.

Ankara'da seçim gecesi konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm Türkiye'ye ve demokrasiye katkıda bulunan seçmenlere teşekkür etti.

DEV PANKART ASILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesindeki komşuları, CHP'nin seçimlerdeki başarısını kutladı. Güzelyurt Mahallesi Metya-2 konutlarında yaşayan Özel'in komşuları gün boyu kutlama yaparak, siteye dev pankart astı.

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