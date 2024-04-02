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02 Nisan 2024 00:19 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:20

CHP Genel Başkanı Özel'e komşularından kutlama 

CHP’nin Mahalli İdareler Seçimleri'nde birinci parti olması sonrsı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa'daki komşuları tarafından da kutlandı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Başkanı Özel&#039;e komşularından kutlama 

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başı yaptı. Katılım oranının düştüğü ve yüzde 76'lara gerilediği seçimde CHP, Türkiye'de birinci parti konumuna geldi. 

Ankara'da seçim gecesi konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm Türkiye'ye ve demokrasiye katkıda bulunan seçmenlere teşekkür etti.  

DEV PANKART ASILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesindeki komşuları, CHP'nin seçimlerdeki başarısını kutladı. Güzelyurt Mahallesi Metya-2 konutlarında yaşayan Özel'in komşuları gün boyu kutlama yaparak, siteye dev pankart astı.

CHP Genel Başkanı Özel'e komşularından kutlama  - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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