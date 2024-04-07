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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 20:45 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:51

CHP heyeti Hatay için olağanüstü itirazda bulundu!

Hatay'da mazbatanın AK Parti adayına verilmesine itiraz eden CHP heyeti, YSK'ya olağanüstü bir dilekçe sundu. CHP'li heyet itiraz sonrası açıklamada bulundu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, 2024 yerel seçimlerinde Hatay'da mazbatanın AK Parti adayına verilmesine ilişkin YSK Hatay İl Seçim Kurulu'nun kararına itiraz etmek için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti.

Heyette CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da yer aldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret eden heyet, nezaket ziyareti sonrası YSK önünde açıklamalarda bulundu. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay için olağanüstü itiraz dilekçesi verdiklerini ifade etti.

CHP heyeti Hatay için olağanüstü itirazda bulundu! - 1. Resim

İlçeler için de itiraz dilekçelerini dün akşam itibarıyla verdiklerini belirten Çiftçi, dilekçenin YSK’nın gündemine girmesini beklediklerini söyleyerek, yerel seçimlerde haksızlıklar yaşandığını iddia etti. Çiftçi, 80 sayfalık itiraz dilekçesinde Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ettiklerini de söyledi.

“İRADE ORTAYA KONDU”

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise, “Hataylı sandıkta iradesini ortaya koydu, şimdi de sandıktan iradesinin sayılmasını bekliyor" dedi. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ı işaret eden Böke, "Aynı zamanda yarın burada olacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş var. Hatay’daki belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Hataylıları bu demokrasi ve hukuk inancıyla hoş geldiniz diyen bir coşkuyla herkesin kucaklamasına ve onları burada karşılamasına bir davet yapmak için buradayız” dedi.

Öte yandan, ses tellerinden ameliyat olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise herhangi bir konuşma yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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