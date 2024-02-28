CHP itiraz etti başkentte İYİ Parti'nin adayı düştü

28 Şubat 2024 23:40 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 00:14

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığını düşürdü. Bayındır, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Mamak Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş ancak parti tarafından aday gösterilmemişti. Bayındır, bunun üzerine CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.

CHP İTİRAZ ETTİ

Bayındır'ın adaylığına CHP itiraz etti. CHP'nin itirazında, Bayındır'ın daha önce CHP'den aday adayı olup merkez yoklamasına katıldığı ve bu nedenle adaylığının düşürülmesi gerektiği belirtildi.

Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır’ın daha önce CHP’den aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle adaylığının düşürülmesine karar verdi.